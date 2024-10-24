Üye Girişi
Haberler

RAMS Başakşehir, Celje'ye 5-1 Mağlup Oldu

RAMS Başakşehir, Celje'ye 5-1 Mağlup Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Slovenya'nın Celje takımına 5-1 yenilerek ikinci maçında beklentilerin altında kaldı.

(ANKARA) - RAMS Başakşehir, Konferans Ligi ikinci maçında konuk olduğu Slovenya ekiplerinden Celje'ye  5-1 mağlup oldu.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya geldi. Celje Stadı'nda Saat 19.45'te başlayan maçta Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Oleksii Derevinskyi düdük çaldı.

Ev sahibi Celje 5. dakikada Tamar Svetlin, 30. dakikada İvan Brniç ve 34.dakikada Svit Seşlar'ın attığı golle  ilk yarıyı 3-0 galip kapattı.

Celje 51. dakika Armandas Kucys'in golüyle durumu 4-0 yaptı. Başakşehir 75. dakikada Dimitris Pelkas'ın golüyle farkı 3'e indirdi. 77. dakikada Celje'nin oyuncusu Armandas Kucys tekrar farkı 4'e çıkartan golü attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir deplasmandan 5-1 mağlup ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Başakşehir Konferans Slovenya Güncel Futbol Yaşam Spor

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi

 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında

Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lyon Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lyon Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı (Fenerbahçe Manchester United)? Mourinho kaç maç ceza alacak? En Nesyri GOL izle! Fenerbahçe Manchester United En Nesyri GOL izleme linki! Sergen Yalçın Nuri Şahin olayı ne, birbirlerine ne dediler? LYO hangi takım, açılımı ne? Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu? Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı? EXXEN canlı maç izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 24 Ekim EXXEN spor canlı izle TRT Spor canlı izle! LYON BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Süper Lig maçlarında futbolcular neden siyah bant takıyor (Süper Lig 10. hafta)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.