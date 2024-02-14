Rampadan İnen Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü

RİZE'de rampadan inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çıktığı yamaçta ağaca çarptı. Otomobilden fırlayan sürücü Yaşar Çakar (75) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Dağsu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Çakar'ın rampadan inerken kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp karşı yamaçtaki ağaca çarptı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücü, araçtan fırlayarak asfalta savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yaşar Çakar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çakar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)