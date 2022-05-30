RAMPADA GERİ KAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ - Haberler

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RAMPADA GERİ KAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RAMPADA GERİ KAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde rampa çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği çöp kamyonu geriye doğru kaydıktan sonra devrildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde rampa çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği çöp kamyonu geriye doğru kaydıktan sonra devrildi. Sürücü ve aracın arkasında bulunan iki işçi kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi 1850 Sokak üzerinde meydana geldi. Gebze Belediyesi'ne ait Z.M.Ö. yönetimindeki 34 BAH 511 plakalı çöp kamyonu rampa çıkarken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geriye doğru kaymaya başladı. Bu sırada aracın arkasında görevli iki temizlik personeli araçtan atladı. Çöp kamyonu, bir süre kontrolsüz şekilde geriye gittikten sonra devrildi. Sürücü ve aracın arkasında çalışan iki işçi kazadan yara almadan kurtuldu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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