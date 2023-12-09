Rami Kütüphanesi'nde Yazma Eser Konservasyonu Sergisi

Yazma eserlerin bakım, onarım ve muhafazası için yapılan çalışmalar, Rami Kütüphanesi Şifahane koridorunda ilgililere sunuluyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından hazırlanan sergide konservasyonun tarihsel süreci anlatılıyor.

Yazma eserlerin bakım, onarım ve muhafazası için yapılan çalışmalar, Rami Kütüphanesi Şifahane koridorunda ilgililere sunuluyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumunca (TYEK) Zeytinburnu Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "Geçmişten Günümüze Yazma Eser Konservasyonu" sergisinde konservasyonun tarihsel süreci de anlatılıyor.

TYEK Başkanlığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Dr. Nil Baydar, AA muhabirine, Yazma Eserleri Koruma ve Onarım Sempozyumu (YEKOS) kapsamında açılışı yapılan sergiyi anlattı.

Sergide konservasyonun kendisini sergilemeyi amaçladıklarını belirten Baydar, "Sanki bir konservatör çalışıyormuş da o işi yaparken, örneğin deri tamamlama masamız var, deri tamamlıyorken masadan kalkmış, bir ziyaretçi de gelip o masayı görüyor gibi bir hayalle kurduk bu sergiyi." dedi.

Ziyaretçilerin konservasyonun tüm aşamalarını, araştırma ve geliştirme çalışmalarını serginin vitrinlerinde görebileceğini dile getiren Baydar, konuyla ilgilenen herkesi sergiyi gezmeye davet etti.

"Yazma eserlerinin korunmasına yönelik farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz"

Başkanlık olarak Süleymaniye'deki Kitap Şifahanesi'nde 10 yıl hizmet verdiklerini, mekanın kısıtlı olması dolayısıyla Rami Kütüphanesi'ne taşındıklarını ve etkin bir şekilde alanı kullanmaya çalıştıklarını söyleyen Baydar, "Muhteşem bir şekilde yapılan Rami Kütüphanesi içerisinde hem atölyeleri hem de sergi alanlarını etkin biçimde kullanarak yazma eserlerinin korunmasına yönelik farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Nil Baydar, yıpranmış yazma eserlerin konservasyonunda mekanik ve elektrikli aletlerin bilimsel araştırmalar dışında pek kullanılmadığını, daha çok el aletlerinden faydalandıklarını dile getirerek, "En azından yazma eser kadar dayanıklı olabilecek konservasyon malzemeleri kullanıyoruz. En önemlisi bu ve iyi eğitimli personelle çalışıyoruz." diye konuştu.

Sergiye yoğun ilgi gösterildiğini belirten Baydar, "Meraklıları zaten gelecektir. Ayrıca geleneksel sanatlar mezunları, geleneksel sanatlar öğrencileri, kitapla ilgilenenler, koleksiyonerler, restoratörler herkes gelebilir." dedi.

YEKOS kapsamında hazırlanan "Geçmişten Günümüze Yazma Eser Konservasyonu" sergisinde, yazma eserlerin bakımı, onarımı ve muhafazası için yapılan müdahaleler ve çalışmaların tarihsel süreç içindeki değişimi izlenime sunuluyor.

Rami Kütüphanesi'nde 21 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek sergide, konservasyonda kullanılan alet ve malzemelerin yanı sıra süreci anlatan videolar da yer alıyor.