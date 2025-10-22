Rami Bilim Şenliği, Bilim Meraklılarını Buluşturuyor

Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliği ve paydaşlığıyla düzenlenen Rami Bilim Şenliği, bu yıl üçüncü kez bilimseverleri bir araya getirecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" temasıyla 24-25 Ekim'de gerçekleştirilecek şenlik, iki gün boyunca Rami Kütüphanesi bahçesinde ve açık hava etkinlik alanlarında katılımcılarını ağırlayacak.

Her yaş grubundan ziyaretçiye açık olan şenlik, katılımcılara bilimsel süreçleri doğrudan deneyimleme fırsatı sunan etkileşimli atölyeler, bilim gösterileri, deney alanları ve uygulamalı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çocuklardan yetişkinlere uzanan geniş bir katılım yelpazesiyle bilimsel merakın ve öğrenme isteğinin desteklenmesinin hedeflendiği şenlik, öğrencileri, öğretmenleri, araştırmacıları ve bilim meraklılarını bir araya getirecek.

Şenlik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy Bilim Merkezi, Gaziosmanpaşa Bilim Merkezi, Esenler Bilim Merkezi, Sultangazi Bilim İnovasyon Merkezi, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Genç İHH, Yeşilay, Eminevim ve Albayrak Medya'nın işbirliğiyle gerçekleştirilecek.