Ramazan'ın son cuma namazında camiler doldu taştı - Haberler

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Ramazan'ın son cuma namazında camiler doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Güncel
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Ramazan'ın son cuma namazında camiler doldu taştıBURSA Ramazanın son cuma namazı feyzinden ve bereketinden yararlanmak isteyen Bursalılar, camilere akın etti.

Ramazan'ın son cuma namazında camiler doldu taştı

BURSA Ramazanın son cuma namazı feyzinden ve bereketinden yararlanmak isteyen Bursalılar, camilere akın etti. Bursa Ulucami'nin içi ve dışı tamamen doldu.

Ramazan ayını en iyi şekilde ibadetle değerlendirmek isteyen Bursalılar son cuma namazında camilerde boş yer bırakmadı. Camilerin iç mekanları tamamen dolarken avlularda ise yer kalmadı. İbadetlerini huşu içinde yapan vatandaşlar Ramazan ayının son cumasını kılmanın mutluluğunu yaşarken Ramazan ayını uğurluyor olmanın hüznünü yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Güncel

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