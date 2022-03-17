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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Güncel
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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Kırıkkale Nur Camii'nde düzenlenen programla idrak edildi.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

KIRIKKALE - Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Kırıkkale Nur Camii'nde düzenlenen programla idrak edildi.

Kırıkkale İl Müftülüğünce, Nur Camii'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Akşam ezanının ardından camiye gelen erkek, kadın, genç, yaşlı birçok kişi, kandili idrak etmenin mutluluğunu yaşadı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Nur Camii Vaizi Hamza Gökdere, kandille ilgili vaaz verildi. Vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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