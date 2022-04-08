RAMAZANIN İLK CUMA NAMAZI'NDA ULU CAMİİ DOLDU TAŞTI - Haberler

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RAMAZANIN İLK CUMA NAMAZI'NDA ULU CAMİİ DOLDU TAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da, 600 yıllık tarihi Ulu Camii, Ramazan ayının ilk Cuma Namazı'nda tamamen doldu.

BURSA'da, 600 yıllık tarihi Ulu Camii, Ramazan ayının ilk Cuma Namazı'nda tamamen doldu. Camide yer bulamayan cemaat, namazı dışarda kılmak zorunda kaldı.

Ramazan ayının ilk cuma günü, Cuma Namazı kılmak isteyen vatandaşlar, 600 yıllık tarihi Ulu Camii'ne akın etti. Namaz kılmak için gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar ise dışarıda saf tuttu.

RAMAZANIN İLK CUMA NAMAZI'NDA ULU CAMİİ DOLDU TAŞTI

RAMAZANIN İLK CUMA NAMAZI'NDA ULU CAMİİ DOLDU TAŞTI

RAMAZANIN İLK CUMA NAMAZI'NDA ULU CAMİİ DOLDU TAŞTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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