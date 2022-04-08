RAMAZANIN İLK CUMA NAMAZI'NDA ULU CAMİİ DOLDU TAŞTI

BURSA'da, 600 yıllık tarihi Ulu Camii, Ramazan ayının ilk Cuma Namazı'nda tamamen doldu. Camide yer bulamayan cemaat, namazı dışarda kılmak zorunda kaldı.

Ramazan ayının ilk cuma günü, Cuma Namazı kılmak isteyen vatandaşlar, 600 yıllık tarihi Ulu Camii'ne akın etti. Namaz kılmak için gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar ise dışarıda saf tuttu.