Ramazanda tatlıcıların yüzü güldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ramazan boyunca tatlı üretimi yapan tatlıcılar satışlardan memnun oldukları belirtti.

Bayram için de yoğun şekilde sipariş aldıklarını belirten tatlıcılar, ramazanın bereketini yaşadıklarını söyledi.

Oruç tutan kişilerin tatlı ihtiyacının artması nedeniyle tatlı çeşitlerine ilginin arttığını belirten pastane sahibi Süleyman Civelek, "Ramazanın gelmesiyle satışlarımız iki kat daha arttı. Ramazan Bayramı dolayısıyla baklava siparişlerinde de artış yaşamaya başladık." dedi.???????