Ramazanda dengeli beslenmek için bakanlıktan 'kalori' uygulaması

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca yiyeceklerin kalori hesaplamaları için geliştirilen ve 2 ay önce hizmete sunulan cep telefonu uygulaması 'TürKomp', ramazan ayında yoğun talep gördü. Kullanıcılar, yeterli ve dengeli beslenmek için uygulama üzerinden yiyeceklerin kalorilerini hesaplayarak, kendi menülerini oluşturma imkanı buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM), kalori hesaplamaları için Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) ile geliştirdiği gıda kompozisyon veri tabanı mobil uygulaması 'TürKomp', ramazan ayında oruç tutanlara rehberlik ediyor. Temel gıda bileşenleri ve enerji değerleri bakımından alınması gereken günlük oranlar, TürKomp verileri ile kolaylıkla hesaplanabiliyor. Mobil uygulama ile işlenmiş-işlenmemiş tarım ürünlerinin kalorisinden vitaminine, proteininden su oranına kadar tüm içeriklere tek bir tuşla ulaşılabiliyor. Uygulamada, 14 gıda grubundan 645 gıda ve 100 gıda bileşenine ait 63 bin enerji ve besin öğesiyle ilgili veri bulunuyor. Özellikle ramazan ayında yoğun ilgi gören ve kullanıcıların kendi menülerini oluşturmalarına imkan sağlayan uygulamada; gıdaya, bileşene ve beslenme şekline göre arama yapılabiliyor.

'TÜM VERİLER ANALİZ SONUÇLARINA DAYALI'

TAGEM Hayvansal Gıda Araştırmaları Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Gıda Mühendisi Ahmet Budaklıer, DHA'ya detayları anlattı. Budaklıer, projenin 2013 yılında web üzerinde hayata geçtiğini, uygulama olarak telefonlarda kullanımına ise 2 ay önce başlandığını söyledi. Budaklıer, TürKomp'un içinde ne var Tükettiğimiz gıdaların içindeki gıda bileşenleri ve bunların enerji değerleri, veri tabanında mevcut. Bunların arasında tükettiğimiz gıdaların protein, karbonhidrat, yağ miktarları, vitaminler, mineraller. Bunlara dair tüm verileri, 'TürKomp'da bulmak mümkün. Ayrıca her gıdanın 100 gramlık porsiyon için içerdiği kalori cinsinden enerji değeri de mümkün. Bu veriler, yeterli ve dengeli beslenme sağlamak isteyen herkes için her kullanıcı için kıymetli. Kendi besleme diyetlerini buna bakarak yönlendirme şansları mevcut. 'TürKomp'u ilk olarak internet üzerinden paylaşıma açmıştık. 2 ay önce android ve iOS platformlara da alarak cep telefonlarında da kullanıma açtık. Bundan da yoğun bir ilgi gördük, kullanım sayısında da artış oldu. 2 ayda 20 binin üzerinde kişi tarafından uygulama telefonlara indirildi. Uygulamada zaman zaman gıdalar ile ilgili güncellemeler yapıyoruz. 'TürKomp'un içindeki tüm veriler, analiz sonuçlarına dayalı. Bu verileri, yeni projeler ve çalışmalarla da güncelliyoruz dedi.

'RAMAZAN AYI İÇİN MENÜ AYARLANABİLİYOR'

Budaklıer, ürünlerin sürekli güncellendiğini, ramazan ayında en çok tüketilen besinlerin de sistemde yer aldığını vurgulayarak, Yeterli ve dengeli beslenme her zaman önemli; ama ramazan ayında tabii ki daha da önemli. Çünkü aç kaldığımız süre daha uzun olduğu için daha iyi beslenmemiz lazım. Burada bizi tok tutacak besinler ön plana çıkıyor. Tavsiye edildiği üzere; yüksek proteinli gıdalar, yüksek lifli gıdalar ramazan ayında tüketilebilir. Bunlara ait verileri 'TürKomp'da bulmak mümkün. 'Beslenmeye göre' diye bir alan var. Burada hangi gıdalar daha az yağlı, hangileri daha çok protein içeriyor; bu bilgilere ulaşmak mümkün. Kullanıcılar, buradan ramazan ayında kendi menülerini ayarlayabiliyor. Ramazanda çok tüketilen hurma, pide gibi gıdaların da verileri sistemde mevcut. Talepler üzerine yeni ürünler de uygulamaya eklenebiliyor diye konuştu. (DHA)