Ramazan ve Asuman'ın düğününde neler yaşanacak? - Haberler

Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.

Gönül Dağı'nın sezon finali bölümünde neler olacak:

Asuman ve Ramazan'ın düğününün yaklaşmasıyla herkesi tatlı bir telaş sarar. Ramazan, en mutlugünü için hazırlıkları titizlikle sürdürürken, tüm kasabanın merakla beklediği bu düğünde neler yaşanacaktır?

Kasabaya dönen Meryem, Rıfat ile konuşmak istemektedir. Meryem'in hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkması, Mihriban ile Rıfat'ı nasıl etkileyecektir? Öte yandan doğum yapmasına sayılı zaman kalan Dilek, bir yandan da çalışmaya devam etmektedir. Gönül Dağı'ndaki hareketlenmenin artması Dilek'in iş temposunun yoğunlaşmasına neden olurken, bu durum Dilek ve Taner'i nereye sürükleyecektir?

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Oya İloğullarıve Cem Kurtoğlu rol alıyor.

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