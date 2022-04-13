Ramazan Sokağına Yoğun İlgi

KIRIKKALE (Bültenler) - Her gün yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği Ramazan Sokağı ailelerin buluşma noktası oldu.

PANDEMİ SONRASI KURULDU

Pandemi nedeniyle yapılmayan Ramazan Sokağı, geçen sürenin ardından yeniden eski günlerine kavuştu. Kırıkkale Belediyesince Cumhuriyet Meydanına kurulan iftar çadırıyla, yüz yıllardır süren gelenek yeniden yerine getirilmeye başlandı. Toplu olarak iftara yetişemeyen vatandaşlar ile esnaf ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin katıldığı iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

ÇOCUKLAR AYRILMAK İSTEMİYOR.

Kırıkkale Belediyesi bu yıl ramazan etkinlikleri ve iftar programlarını Cumhuriyet Meydanına kurulan dev iftar çadırı ve Ramazan Sokağı ile gerçekleştiriyor. İlk orucun tutulmasıyla kapılarını açan Ramazan Sokağı, ailelerin buluşma noktası haline geldi. Sahura kadar canlılığını Ramazan Sokağından özellikle çocuklar ayrılmak istemiyor.

CANLILIK GÖRÜLMEYE DEĞER

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk günü itibariyle Ramazan Sokağı'na vatandaşların göstermiş olduğu ilgiden memnun olduklarını belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Özellikle çocukların mutluluklarına şahit olmak tüm yorgunluğumuzu alıyor. Geride bıraktığımız süre boyunca Cumhuriyet Meydanındaki yoğunluk ve canlılık görülmeye değerdi. Ramazan ayı sonuna kadar etkinliklerimiz devam edecek. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Ramazan Bayramını karşılayacağız" diye konuştu. Vatandaşlarda Ramazan sokağından duydukları memnuniyetleri dile getirdiler.

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