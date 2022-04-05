Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen kerebiç, bu sene de sofraların vazgeçilmezi oldu. Mersin'de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışı yapan Kerebiççi Oğuz'da 9 kadın sabahtan akşama geç saatlere kadar kerebiç yapıyor.

Mersin'de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışını yapan Kerebiççi Oğuz, Ramazan ayında üretimi 2 kat artırdı. Her gün 9 kadın sabahın erken saatlerinde başladıkları kerebiç yapma işlemini, akşama kadar sürdürüyor. Kerebiçin yanında mamul üretimi de yapan kadınlar, günde binlerce kerebiç üretiyor. Eski yıllarda üretimi bir arada yapan kadın, son 2 yılda olduğu gibi bu yılda korona virüs salgını dolayısıyla 3'lü, 4'lü şekilde ayrı ayrı yerlerde kerebiç yapıyorlar. Ayrıca kadınlar eldiven ve maske kullanarak, vatandaşlara sağlıklı kerebiç üretimi yapıyorlar. Üretim yapan kadınlardan biri olan ve 10 yıldır kerebiç işini yapan Suna Kurucu, kerebiçin irmik tatlısı olduğunu söyledi. Eskiden sadece Ramazan ayında bu tatlının yapıldığını vurgulayan Kurucu, "Son yıllarda artık yılın 12 ayı da yapılmaya başlandı. Tabi Ramazan ayında yoğun satış oluyor. Ramazan'da özellikle tercih olmasının sebebi diğer tatlılar gibi çok şekerli değil. Yavaş yavaş kana karışıyor ve kesmiyor. Birde bu tatlının içindeki herşey doğal. Ondan dolayı tercih edilen bir tatlı. Özellikle Ramazan ayının ilk bir haftası, 10 günü çok yoğun oluyor" dedi.

Günde yüzlerce adet kerebiç ürettiklerini kaydeden Kurucu, "Bu günden güne değişebiliyor. Şu anda Ramazan ayının başındayız. Bu önümüzdeki dönemde fazla olacaktır. Kerebiçe ilgi her zaman yüksektir. Kerebiç diğer tatlılar gibi değil kan şekerini hemen yükseltmediği için o yüzden tercih edilen bir tatlıdır. Ramazan'da talep fazladır. Hiç girmeyenin evine bile bir kere kerebiç girer" diye konuştu.

Kerebicin köpüğü hakkında da bilgiler veren Kurucu, "Köpüğün yapılmasında çöven kökünü kullanırız. Bu kök önce iyice yıkandıktan sonra 3-4 saat kaynatılır. Su kahverengiyi alınca su süzülür. Süzdükten sonra soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra da çırpma makinesiyle iyice çırpılır. Soğuyan su çırpınca beyaz köpük halini almaya başlar. Sonra sıcak şerbeti dökmeye başlarız ve beyaz köpük halini alır" şeklinde konuştu.

(Koray Ünlü/ İHA)