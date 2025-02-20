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Ramazan Öncesi Restoranlarda Fiyat Denetimleri Başladı

Ramazan Öncesi Restoranlarda Fiyat Denetimleri Başladı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde restoranlarda fiyat denetimlerine devam ediyor. Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçmek için yapılan denetimlerde fiyat tarifeleri inceleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri kentteki restoranlarda denetim gerçekleştirdi.

Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimde fiyat tarifeleri incelendi.

Ürünlerin menü, internet satışı ve kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Denetimlerin ramazan ayında da süreceği kaydedildi.

Tekirdağ

Tekirdağ Ticaret Müdürlüğü ekipleri de ramazan ayı öncesinde restoranları denetledi.

Ekipler denetimde fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığını inceledi.

Ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, fiyat listeleri ile menülerin uyumlu olup olmadığını ve tüketiciden hizmet bedeli alınıyorsa bunun menüde açıkça belirtilip belirtilmediğini denetledi.

Kırklareli'nde de denetimler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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