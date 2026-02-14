Haberler

Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için SYDV'lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda gereksinimlerini karşılamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplamda 1,9 milyar lira kaynak aktarıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu anımsatarak, bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılacağını belirtti.

SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü aktaran Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,9 milyar lira tutarında kaynak aktardık."

