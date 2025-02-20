Ramazan Öncesi Hurma Satışları Artış Gösterdi

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma, tezgah ve raflardaki yerini aldı.

Birçok çeşidi bulunan, bakır, magnezyum, selenyum ve manganez açısından zengin bir meyve olarak bilinen hurma, yılın tamamında bulunabilmesine karşın özellikle ramazan ayında tüketiliyor.

Doyuruculuğu ve besleyiciliğiyle ön plana çıkan hurma, ramazan ayına kısa süre kala farklı türleriyle satış noktalarında yer bulmaya başladı.

Hurma ticaretiyle uğraşan Ahmet Özkan, AA muhabirine, ramazan ayına yaklaşık 10 gün kaldığını ve bu dönemde ilk akla gelen gıdalardan birinin hurma olduğunu belirterek, bunun da hurmaya olan talebi ve bu ürünün satışlarını artırdığını söyledi.

Özkan, özellikle ramazana bir iki gün kala hurma talebinin iyice artmasını beklediklerini aktardı.

Mağazalarında 28 çeşide yakın hurmanın yer aldığını bildiren Özkan, "Ağırlıklı olarak Suudi Arabistan'dan geliyor, Medine hurması satıyoruz, onun dışında da Irak, Cezayir, Tunus, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerin hurmaları mevcut." dedi.

Özkan, hurmanın kilogram fiyatının, çeşidine göre 100 lira ile 800 lira arasında değiştiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski veya yeni mahsul olarak fiyatlar değişebiliyor. Kalitesi ve işlenmiş ürün olup olmamasına göre fiyatlar farklılaşıyor. Tabii hurmanın kalitesi de önemli. Irak ve İran hurması, bu ülkeler sınır komşumuz olduğu için daha uygun fiyatlı. Kilogram fiyatları ortalama 110 ile 200 lira arasında değişiyor. Medine ve Suudi Arabistan'dan gelen hurmalar 230 liradan başlıyor, 780 liraya kadar mevcut. Onun dışında Ürdün ve Mısır hurmalarımız var, 450 lira ile 520 lira arasında da bu hurmaların fiyatları değişiyor."

İşlenmemiş ürün tercih edilmeli

Tüketicilerin hurma alırken dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin de bilgi veren Özkan, vatandaşların hurma tüketimini sahur ve iftar olmak üzere ikiye ayırabileceklerini söyledi.

Özkan, sahurda hurma tüketen müşterilerin genelde besin değeri ve lif oranı daha yüksek türleri tercih ettiğini belirterek, "İftarda tüketecek vatandaşlarımız da genelde akşama kadar kan şekeri düzensizliği olduğu için daha tatlı meyvelere ihtiyaç duyuyor. Onun için şekeri biraz daha bol hurmaları tercih ediyor. Kuru hurma seven müşterilerimiz de var, yumuşak seven müşterilerimiz de var. Vatandaşlar herhangi bir yerden hurma alırken özellikle işlenmemiş olmasına yani yıkanmamış, parlatılmamış veya glikozlu suya batırılmamış olmasına dikkat edilmeli." diye konuştu.

Hurmanın suyu sevmeyen bir meyve olduğunu aktaran Özkan, hurmanın yıkanıp muhafaza edilmesi yerine tüketilecek kadar yıkanıp yenmesi gerektiğini anlattı.

Özkan, hurmanın üstündeki tozun doğal zırh görevi gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"O tozu gittiği anda aflatoksin üretmeye başlayan bir meyvedir. Bu da tamamen zararlı bir gıda haline getiriyor hurmayı. Faydalıyken zararlı duruma düşebilir. Hurmayı bilinçli tüketmek lazım, üstünde aşırı kum ve toz olabiliyor, meyve nihayetinde. Hurma saklanırken kesinlikle sıcağı sevmez. Dolabın sebzelik bölümü veya nemli, rutubetli olmayan serin bir yerde muhafaza edilmeli. İnsanın ihtiyacı olan bütün vitamin ve mineraller, hurma meyvesinde toplanmış. Hurmanın birçok faydaları mevcut. Haliyle hurma, besin değeri de yüksek olduğu için özellikle sporda, sağlıklı yaşamda, vazgeçilmez bir meyvedir."