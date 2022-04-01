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Ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale ve Yozgat'ta ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu gözlendi.

KIRIKKALE (AA) - Sivas, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale ve Yozgat'ta ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu gözlendi.

Sivas'ta kurulan semt pazarı esnafı İsmail Mercan, diğer günlere oranla pazarda müşteri yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Mercan, mevsimsel geçiş nedeniyle fiyatların biraz yüksek olduğunu belirterek, "İnşallah fiyatlar düşecek ve yaz dönemine gireceğiz. Vatandaşın yoğunluğu düne göre daha güzel." dedi.

Esnaf Ahmet Arslan ise fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünü ifade ederek, "Bu nedenle işlerimiz etkileniyor. Üretim olmadığı için fiyatlar yüksek, üretim olsa bu kadar yüksek olmaz." diye konuştu.

Ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı

Ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı

Ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

alışveriş, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Güncel, Haberler

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