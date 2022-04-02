RAMAZAN'IN İLK GÜNÜNDE EN GEÇ İFTARI, EDİRNELİLER YAPTI

ÜLKE genelinde 2 yıllık pandemi döneminin ardından toplu ibadetin yapılabildiği ilk Ramazan ayında, Türkiye'de ilk günün en geç iftarını Edirne yaptı. Toplam 14 saat 25 dakika oruç tutulan kentte saatler 19.47'yi gösterdiğinde eller semaya açılırken, yerel işletmeler de ilahi ve dualarla müşterilerini ağırladı.

Ramazan'ın ilk günü, açılan iftarla birlikte geride kaldı. Ülke genelinde süren 2 yıllık pandemi döneminin ardından vatandaşlar birlikte oruç açıp, teravih kılma özlemini giderdi. Türkiye'de en geç iftar ise saatler 19.47'yi gösterdiği sırada Edirne'de yapıldı. Toplam 14 saat 25 dakika oruç tutan vatandaşlar, iftar vakti yerel işletmelerin yolunu tuttu. İşletme sahipleri ise ilahi ve dualarla müşterilerini ağırladı.

'DUYGULARIN LAL OLDUĞU BİR GÜNDEYİZ'

Edirneli restoran işletmecisi Bahri Dinar, 2 yılın ardından birlikte oruç açmanın duygusunun tarifinin imkansız olduğunu belirtti. Dinar, Duygularımızı tarif etmek imkansız. Her şeyin lal olduğu bir gündeyiz. Çünkü hem çok heyecanlıyız hem de çok duyguluyuz. Allah'ımıza şükürler olsun ki 2 yıldan bu yana evlerimizde açtığımız orucu, müşterilerimize veremediğimiz hizmeti, 2 yıl sonra bugün bu mübarek Ramazan'ın birinci gününde veriyoruz. Orucunu açmaları için servis veriyoruz. Bize bu günleri gösterdiği için Allah'ımıza ne kadar dua etsek az dedi.

'HERKES ORUCUNU SEVEREK TUTUYOR, HİÇ ZORLANMIYORUZ'

Edirne'nin iftar yapılan en son il olmasına rağmen hiç zorlanmadıklarını söyleyen Dinar, Hiç kimseyi zorlamıyor. Çünkü herkes orucunu severek tutuyor, herkes de işini severek yapıyor. O yüzden kimseyi zorlayacak bir şey değil. Çünkü o, Allah için yapılan bir şey. Muhteşem Selimiye'nin gölgesindeyiz. Hemen önümüzde Eski Cami, öbür tarafımızda Üç Şerefeli Camii. Edirne'de bulunan şahseserler dünyanın hiçbir tarafında yok. O yüzden biz çok şanslı bir kentiz diye konuştu.

'İNŞALLAH SON 2 YILI TEKRAR YAŞAMAYIZ'

Kızı ve eşiyle birlikte Tekirdağ'dan Edirne'ye iftar yapmak için gelen Barbaros Sezermen de Buraya Tekirdağ'dan geldik. Ramazan'ın ilk gününde ilk iftarımızı burada açmak istedik. Eşim Özlem Sezermen ve kızım Zeynep Sezermen ile beraber bu akşam Edirne'deyiz. Bizler için öncelikle önemli olan sağlık. Gönül her zaman iftarların toplu bir halde olmasını ister. Eski Ramazanları tekrar yaşamayı isteriz. Öncelikle pandeminin bitmesi ve son 2 yılı tekrar yaşamamak temennimiz. Sağlıklı bir şekilde güzel Ramazanlar yaşamak isteriz ifadelerini kullandı.

'ZORLANDIK DİYEMEM'

Edirne'nin en son iftar açan il olduğu ile ilgili düşüncelerini paylaşan Sezermen, O sorunu ilk defa yaşadık. Edirne'de ilk defa iftar açıyoruz. Zorlandık diyemem ama ufak da olsa bir şey oldu. Biraz sabır diye konuştu.

'DIŞARIDA RAHATÇA YEMEK YEMEYİ ÖZLEMİŞİZ'

Özlem Sezermen de Kızımızla buraları gezdik. Biraz rüzgarlı olduğu için çok gezemedik ama güzeldi. Gayet mutluyuz, dışarıda rahat yemek yemeği çok özledik. Ramazanın ilk günü pek zorlanmadık. Edirne en son iftar açılan şehir ama pek sıkıntı olmadı. İlk gün olduğu için çok bir şey anlamadım, rahattı dedi. (DHA)