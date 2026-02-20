Şanlıurfa'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Şanlıurfa'da vatandaşlar, on bir ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Merkez Haliliye ilçesindeki 11 Nisan Kurtuluş Camisi, cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu.

Ramazanın ilk cuması olması dolayısıyla kent merkezindeki camilerde yoğunluk yaşandı.

Hutbenin ardından dua edildi.