Haberler

Şanlıurfa'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazanın ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurarak inanç turizminin önemli bir parçasını oluşturdu.

Şanlıurfa'da vatandaşlar, on bir ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Merkez Haliliye ilçesindeki 11 Nisan Kurtuluş Camisi, cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu.

Ramazanın ilk cuması olması dolayısıyla kent merkezindeki camilerde yoğunluk yaşandı.

Hutbenin ardından dua edildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
TEM'de iki tır çarpıştı! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

TEM'de feci kaza! Sürücü araçta sıkıştı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''