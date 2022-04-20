Ramazan davulcusu söylediği manilerle dolandırıcılığa dikkat çekiyor

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 45 yıldır ramazan davulculuğu yapan 68 yaşındaki Cemil Solak, sahurda söylediği manilerle dolandırıcılık olaylarına dikkat çekiyor.

Kahvehanede beklerden polis ekiplerinin telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirmelerinden etkilenen Solak, dolandırıcılık ile ilgili maniler yazarak sahur vaktinde söylemeye başladı.

Cemil Solak, AA muhabirine, polis ekiplerinin kahvehanede dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlıklarla ilgili uyarıcı bilgiler sunduklarını söyledi.

Bu durumdan klarnetçi arkadaşı İhsan Tosmak ile etkilendiklerini ve mani yazmaya karar verdiklerini anlatan Solak, "Emniyete giderek, 'Sahurda maniler okuyarak dolandırıcılara karşı vatandaşımızı bilgilendirsek nasıl olur?' diye sorduk. Onlar da 'Olur' dedikten sonra halkımızı uyaracak şekilde maniler yazdık. Yazdığımız manileri sahurda okumaya başladık. Manilerimize denk gelen polislerimiz çok memnun kaldı. Umarım Gümüşhacıköylüler de memnun kalır, manilerimize kulak verip dolandırıcılara inanmazlar." dedi.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak da dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı farkındalık oluşturdukları için Solak ve Tosmak'a teşekkür etti.

İlçe sakinlerinden Özgür Karadağ ise manilerde dolandırıcılık ile ilgili bilgi verildiğini anlatarak, "Çok şaşırdık. Bu manilerden dolayı davulcularımıza teşekkür ediyoruz, kimse dolandırıcılara inanmasın." ifadesini kullandı.