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Ramazan'da Ortadoğu Pazarları Envai Çeşit Tatlıyla Dolup Taştı

Ramazan'da Ortadoğu Pazarları Envai Çeşit Tatlıyla Dolup Taştı

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KAHİRE, 1 Nisan (Xinhua) - İnsanların Ramazan'da oruç açtıktan sonra çeşitli tatlılarla kendilerini ödüllendirmeleri sevilen bir gelenek.

Ramazan'da Ortadoğu Pazarları Envai Çeşit Tatlıyla Dolup TaştıCezayir'in Boufarik kentinde bir esnaf, Ramazan boyunca "Zalabia" olarak bilinen geleneksel şerbetli tatlılardan yapıyor, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua).

KAHİRE, 1 Nisan (Xinhua) - İnsanların Ramazan'da oruç açtıktan sonra çeşitli tatlılarla kendilerini ödüllendirmeleri sevilen bir gelenek.

Pek çok Ortadoğu ülkesinde, şerbet atılmış pişmiş irmik veya nişastadan yapılan bir tatlı olan basbusa ve krema veya fındıkla doldurulmuş bir tür kadayıf olan kataif gibi geleneksel tatlılar, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında geliyor.

Ramazan'da Ortadoğu Pazarları Envai Çeşit Tatlıyla Dolup TaştıCezayir'in Boufarik kentinde Ramazan boyunca insanlar geleneksel tatlılar alıyor, 28 Mart 2023. (Xinhua)

Ramazan'da Ortadoğu Pazarları Envai Çeşit Tatlıyla Dolup TaştıLübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir esnaf, sattığı içecekleri sergiliyor, 26 Mart 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Ramazan'da Ortadoğu Pazarları Envai Çeşit Tatlıyla Dolup TaştıFilistinli esnaf, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki yerel bir pazarda Ramazan boyunca geleneksel tatlılar hazırlıyor, 25 Mart 2023. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Ramazan'da Ortadoğu Pazarları Envai Çeşit Tatlıyla Dolup TaştıFilistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki yerel bir pazarda Ramazan'da tatlı almak için bekliyor, 25 Mart 2023. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Ramazan'da Ortadoğu Pazarları Envai Çeşit Tatlıyla Dolup TaştıTunus'un başkenti Tunus şehrinin merkezindeki bir pazarda satılan geleneksel tatlılar. Yöre halkı Ramazan boyunca her gün bol bol tatlı tüketiyor. 30 Mart 2023. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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