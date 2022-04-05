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Van'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

AA - Mesut Varol - Güncel
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Van'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Van'ın İpekyolu ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapılıyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapılıyor.

İpekyolu Belediyesi ve Kızılay Şubesi iş birliği ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ramazan boyunca yemek verilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ilçede tespit edilen 2 bin 500 aileye, kalori ve sağlıklı beslenme koşullarına uygun hazırlanan 3 çeşit yemek yardımı yapılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerine kadar yemek götürdüklerini söyledi.

Amaçlarının vatandaşın sofrasına destek sağlamak olduğunu anlatan Aydın, desteklerin ramazan boyunca devam edeceğini kaydetti.

Van'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Van'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Van'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Van'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Van'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

AA / Mesut Varol - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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