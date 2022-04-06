Ramazan'da Dağıtılan Yemekler İçin Sıraya Giren Filistinli Çocuklar - Haberler

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Ramazan'da Dağıtılan Yemekler İçin Sıraya Giren Filistinli Çocuklar

Xinhua - Güncel
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Ramazan'da Dağıtılan Yemekler İçin Sıraya Giren Filistinli Çocuklar

GAZZE, 6 Nisan (Xinhua) — İslam dünyasının Ramazan ayına girdiği şu günlerde, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda ücretsiz dağıtılan yemeklerden almak için bekleyen Filistinli çocuklar, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 6 Nisan (Xinhua) — İslam dünyasının Ramazan ayına girdiği şu günlerde, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda ücretsiz dağıtılan yemeklerden almak için bekleyen Filistinli çocuklar, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Mülteci Kampı, İslam, Nisan, Gazze, Güncel, Haberler

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