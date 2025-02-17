Ramazan'da 20 Bin Koli Kuru Gıda Yardımı Gönderilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve bazı Balkan ülkeleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin koli kuru gıda yardımı yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Ramazan'da gıda yardımı" kapsamında Genel Müdürlük bu yıl da çeşitli bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine kuru gıda yardımı ulaştıracak.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Bosna Hersek ve Kosova'ya 6'şar bin, Karadağ ile bazı Balkan ülkelerine 3 bin ve KKTC'ye 5 bin olmak üzere toplam 20 bin kuru gıda kolisi gönderilecek.

Kolilerde, un, salça, ayçiçeği yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helvası, kuru üzüm ve hurma yer alacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince ilgili ülkenin gümrüklerine ulaştırılacak koliler, burada muhatap kurumlarca ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Ramazan ayında Türkiye'de kurulacak iftar sofralarına bu yıl Halep, Kosova, Bosna ve KKTC de eklendi. Ramazan ayı boyunca bu ülkelerde de Vakıflar Genel Müdürlüğünce iftar sofraları kurulacak.

"İyiliği esas alan vakıf anlayışı, en çok da yardımlara odaklanmış"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Osmanlı medeniyet havzasının kök saldığı geniş bir coğrafyada Türk-İslam vakıf kültürüne ait varlıkları korumanın yanı sıra hayırsever ecdadın vakfiyelerindeki şartlarını yerine getirmeye de büyük önem verdiklerini belirtti.

Ramazan ayında yapılacak organizasyonun 2014'te başlattıkları akraba topluluklara yönelik hayır şartlarını yerine getirmenin bir parçası olduğunu aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Bizlere emanet edilen vakıfların, hayır şartları boyutu çok önemli. Geçmişteki hayırseverlerimizin vakfiyelere koydukları hükümler bizim için birer talimat. Biz de bu şartları hayata geçiriyoruz. İyiliği esas alan vakıf anlayışı, en çok da yardımlara odaklanmış. Ramazan ayında bu coğrafyalara ulaştıracağımız yardımlar da birçok vakfın vakfiyesinde yer alan şartlar uyarınca ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak."