Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda hareketlilik yarattı
Adana-Pozantı- Ankara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar hareketliliği artırdı.
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor.
Bu kapsamda Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Otoyolda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.