Ramazan Bayramı tatilinde Muğla ve Antalya'da uzun araç kuyrukları oluştu

Ramazan Bayramı tatilini Muğla ve Antalya'da geçiren tatilciler, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bayram tatili için gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı, dönüş yolculuğuna geçti.

Özel araçlarıyla yola çıkanlar, Muğla-Denizli, Muğla-Antalya ve Muğla-İzmir yol ayrımındaki Menteşe ilçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polis ve jandarma ekiplerinin ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda önlem almasıyla trafik akışı sorunsuz sürüyor.

Antalya-Konya kara yolunda ise yoğunluğa karşı polis ve jandarma ekipleri, Akseki ilçesinde önlem aldı.

Bölgede trafik akışının sorunsuz ilerlediği gözlendi.