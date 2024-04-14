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Ramazan Bayramı Tatilinde Ankara ve Diğer İlleri Bağlayan Yollar Yoğun Trafikle Dolu

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Ramazan Bayramı tatilinin ardından Ankara ve diğer illeri bağlayan yollar üzerinde oluşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de devam ediyor.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerin araçları, şehrin girişinde ve ana yollarda yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle Ankara- Samsun yolunda sabah saatlerindeki yoğunluk akşam saatlerinde de devam ediyor. Ankara'ya giriş noktaları Ankara- Konya ve Ankara- Eskişehir kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşların huzur ve güven içinde bayramını geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürülüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Eskişehir Samsun Ankara trafik Konya Yaşam Güncel Haberler

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