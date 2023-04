RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ PİŞMANİYE ÜRETİMİ 2 KATINA ÇIKTI

İZMİT'te pişmaniye imalathaneleri Ramazan Bayramı öncesi kapasitelerini yaklaşık 2 kat artırdı. Bayram tatili nedeniyle, memleketlerine gidenlerin hediye olarak İzmit'in meşhur pişmaniyesini götürdüğünü belirten İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, " İnsanlar eve gelen ziyaretçilere çikolata, şeker yerine pişmaniye vermeye başladı. Günde yaklaşık 2 ton pişmaniye üretiyorduk, bayram öncesi bunu 4 tona çıkardık. Suudi Arabistan'dan Amerika'ya, Almanya'dan Rusya'ya kadar birçok ülkeye ihraç yapıyoruz. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

İzmit'te pişmaniye imalathaneleri Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladı. Bayram tatili nedeniyle, memleketlerine ve tatile gidenlerin hediye olarak pişmaniye götürmesinin yanı sıra eve gelen ziyaretçilere de çikolata, şeker yerine pişmaniye verilmeye başlanmasıyla tercih edilen tescilli ürünün üretimi için kentte bulunan üretim merkezleri tam kapasiteyle çalışıyor. Günlük üretimin 2 tondan yaklaşık 4 tona çıkarıldığını ifade eden İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, siparişlerin yetişebilmesi için fabrikalarda fazla mesainin yapıldığını belirtti.

Son yıllarda insanların pişmaniyeye olan ilgisinin de arttığını anlatan Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"Her geçen gün, her geçen yıl, her geçen ay, İzmit'te pişmaniyeyi yavaş yavaş kültürümüz haline getirmeye başladık. Özellikle de bayramda biz çikolatanın yerini almaya başladık. Bir önceki yıla göre baktığımızda yüzde 30'luk bir artışımız var. Günde yaklaşık 2 ton pişmaniye üretiyorduk, bayram öncesi bunu 4 tona çıkardık. Suudi Arabistan'dan Amerika'ya, Almanya'dan Rusya'ya kadar birçok ülkeye ihraç yapıyoruz. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Bayram öncesinde vatandaşların ilgisi çok oluyor. Biz de bundan hoşnut oluyoruz. Şu anda insanlarımızdan müthiş bir ilgi var"

'AVRUPA'YA İHRAÇ EDİYORUZ'

Pişmaniyeyi yalnızca ülke içine değil yurtdışına da gönderdiklerini anlatan Mustafa Şahin, "Yaklaşık 10 gündür üretim yapan fabrikalarımız fazla mesai yapıyor. Çalışanlarımız bize biraz kızgın ama yapacak pek bir şey yok. Akşam geç saatlere kadar üretime devam ediyoruz. Pişmaniyeyi yalnız Türkiye'ye değil Avrupa'dan farklı noktalara da gidiyor. Bizim ihracatımız özellikle Almanya bölgesinde çok ciddi derecede. İngiltere'ye ihracat yaptık, Fransa'ya ihracatımız var. Amerika'ya çok uzak bir ülke olmasına rağmen oraya da gönderildi. En son Kıbrıs ve Arabistan'a gönderdik. Özellikle kamu kurumlarından istirhamım bu lezzetimize hep birlikte sahip çıkalım. Bu ürünü yayabildiğimiz kadar yayalım. Çünkü bu bizim Kocaeli'nin coğrafi işareti ürünü. Hep beraber bu kültüre sahip çıkalım" dedi. (DHA)