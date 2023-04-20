RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Ataşehir TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi drone destekli denetim yapıldı. Trafik kurallarına uymayan sürücüler drone ile tespit edildi. Emniyet şeridine girdiği belirlenen sürücüler durdurularak 4 bin 64 lira para cezası uygulandı. Drone ile kural ihlali yaptığı tespit edilen bir minibüs şoförü, "Emniyet şeridi ihlalinden maalesef ceza yazılacak. Kurallara uymazsan öyle oluyor yapacak bir şey yok" dedi. Emniyet şeridini kullandığı belirlenen bir otomobil sürücüsü ise, "Trafik çok sıkışıktı. O ara bir göreyim diye girdim. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

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