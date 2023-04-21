Ramazan Bayramı'nın ilk gününde TEM Otoyolu Düzce geçişi boş kaldı
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Ramazan Bayramı'nın ilk gününde TEM Otoyolu Düzce geçişi boş kaldıDÜZCE Ramazan Bayramı'nın ilk gününde TEM Otoyolu Düzce geçişinde yol boş kaldı.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde TEM Otoyolu Düzce geçişi boş kaldı
DÜZCE Ramazan Bayramı'nın ilk gününde TEM Otoyolu Düzce geçişinde yol boş kaldı.
TEM Otoyolu Düzce geçişinde Ramazan Bayramı sebebi ile yol boş kaldı. Bayramdan önce memleketlerine sürücüler ulaşınca, yolda akım azaldı. Normalin altında yoğunluğun olduğu Düzce geçişinde Pazar günü yoğunluğun artması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel