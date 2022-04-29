Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır'da toplu ulaşım ücretsiz olacak - Haberler

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Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayram'ında toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı aldı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar doğrultusunda 2 Mayıs Pazartesi başlayıp 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek olan 3 günlük Ramazan Bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Ramazan Bayram, Mayıs, Güncel, Haberler

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