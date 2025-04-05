Ramazan Bayramı'nda Antep Fıstığına Talep Artışı

Bayram tatilinde Antep fıstığına talep arttı

İlgiden memnun olan esnaf fiyat ve tazelik uyarısı yaptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Ramazan Bayramı tatilinde adı kentle özdeşleşen Antep fıstığına talep arttı. İlgiden memnun olan ve kaliteli fıstık fiyatının 500 TL'nin altında olamayacağını söyleyen esnaf, tuz oranına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda Antep fıstığı üretimi yapan ve satan işletmeci Elif Derbent, Ramazan Bayramı tatilinde Antep fıstığına talebin arttığını belirterek taze Antep fıstığının kalitesini tadının belirlediğini söyledi. Derbent, ağızda nemli ve çok tuzlu bir tad bırakan Antep fıstığının tazeliğini kaybetmiş eski mahsul fıstık olacağını ifade etti. Derbent, taze Antep fıstığının hafif yağlı, kendine has aromatik bir tada sahip olduğunu belirtti. Derbent, fiyatlarda ise eski mahsul fıstıkların 500 TL'nin altında satıldığını vurguladı.

"Geçen senenin mahsulü genellikle daha tuzlu olur"

Taze fıstığı tadından anlamanın mümkün olduğunu söyleyen Derbent, "Fıstıklar arasında dış görünüş açısından belirgin bir fark olmasa da, tatlarına bakarak aralarındaki farkı anlayabilirsiniz. Müşterilerim genellikle fıstıklar arasındaki farkı soruyor, ancak bu farkı en iyi yiyerek deneyimleyebilirler. Bu senenin mahsulü olan fıstık, aşırı derecede tuzlu olmaz. Geçen senenin mahsulü ise genellikle daha tuzlu olur. Bazı müşteriler özellikle çok tuzlu fıstık istediklerini söylüyor. Ancak ben, fıstığın doğası gereği aşırı tuzlu olmayacağını ve geçen senenin mahsulü fıstıkları önermediğimi belirtiyorum. Tadına baktıklarında ise genellikle beğeniyor ve memnun bir şekilde ayrılıyorlar" dedi.

"Eğer bir fıstık 500 TL'nin altına satılıyorsa, büyük ihtimalle geçen senenin mahsulüdür"

Fıstık fiyatları ile ilgili bilgi veren Derbent, "Geçen seneki fıstık fiyatları ile bu seneki fiyatlar asla aynı değildir. Bu yılın fıstık fiyatları geçen seneye kıyasla biraz daha yüksek. Fiyatı belirleyen temel unsur yaş fıstıktır. Şu an piyasada bu senenin fıstıkları 500 TL'den başlamaktadır. Eğer bir fıstık 500 TL'nin altına satılıyorsa, büyük ihtimalle geçen senenin mahsulüdür. Piyasayı dengelemek adına 400-450 TL gibi fiyatlarla satılan fıstıklar var, ancak ben bu ürünleri müşterilerime tavsiye etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"İç fıstık fiyatları bin 500 TL civarında seyrediyor, bir miktar daha artış gösterebilir"

Özellikle tatlı yapımında kullanılan iç fıstık fiyatları ile ilgili de bilgi veren Derbent, "İç fıstık fiyatları şu an yaklaşık bin 500 TL civarında seyrediyor ve önümüzdeki dönemde bir miktar daha artış gösterebilir. Yaş fıstığın toplanması, dağıtımı ve işlenmesi gibi süreçler fiyatları etkiliyor. Önümüzdeki dönemde iç fıstık fiyatlarında 20-30 TL civarında bir artış olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Fıstığa olan talep hiçbir zaman bitmez"

Fıstığa olan talebin bitmeyeceğini ifade eden Derbent, "Fıstığa olan talep hiçbir zaman bitmez. Özellikle bazı müşterilerimiz yıl boyunca sadece yaş fıstık bekleyip tüketiyorlar. 10 kilo alan da var, sipariş vererek düzenli olarak alan da. Bazı müşteriler fıstıkları evde kurutarak 'ağaç altı fıstık' olarak tüketmeyi tercih ediyor. Bu nedenle fıstık, her zaman rağbet gören bir ürün olmaya devam ediyor" diye konuştu.