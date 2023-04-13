Ramazan Bayramı'nda 99 bin 245 emniyet ve jandarma personeli kara yollarında görev yapacak

Ramazan Bayramı öncesi ve süresince kara yollarında, emniyet ve jandarmadan toplam 51 bin 300 trafik ekibinde 99 bin 245 personel görev yapacak.

Ramazan Bayramı öncesi ve süresince kara yollarında, emniyet ve jandarmadan toplam 51 bin 300 trafik ekibinde 99 bin 245 personel görev yapacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 il valiliğine "2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatili dolayısıyla alınacak yoğun trafik tedbirleri 14 Nisan'da başlayacak ve 24 Nisan'a kadar sürecek.

Emniyet ve jandarmadan toplam 51 bin 300 trafik ekibinde 99 bin 245 personel görev yapacak.

Havadan denetimle trafik güvenliği en üst düzeyde sağlanacak

Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 13 helikopter ve 138 dron ile 2 bin 626 saat trafik denetimi yapılacak. Helikopterlerle yapılan denetimler özellikle Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yozgat, Adana, Ağrı, Balıkesir, Batman, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Niğde, Osmaniye, Tekirdağ, Yalova ve Van'da yoğunlaşacak.

Ayrıca 36 polis ve jandarma başmüfettişi, 6 denetleme başkanlığı denetleme grup başkanlığı üyesi, güzergahlarda ve kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda ekip ve personel tarafından alınan tedbirleri yerinde denetleyecek.

Merkez teşkilatı güzergah denetimleri, Emniyet Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 15 ekip ile sağlanacak. 44 personelden oluşan 15 ekip, farklı güzergahlardaki trafik ekip ve personelini denetleyecek.

Şehirler arası otobüslerde yolcu olarak görevlendirilen 514 personel ise 1028 yolcu otobüsünü habersiz denetleyecek.

Emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanacak

Ramazan Bayramı'nda da emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla önlemler alınacak. Denetimlerde, yol kullanıcılarını bilgilendirmeye yönelik materyaller dağıtılacak, "www.trafik.gov.tr" internet adresinde de yer alan kamu spotları yerel TV kanalları ve uygun mecralarda yayımlanacak.

"Bu yolda sana çok güveniyoruz" sloganıyla hazırlanan afişler başta olmak üzere, "Bayramınız kemerli olsun" "Trafikte her yıl daha iyiye", "Kemerim hep aklımda", "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Yol ver hayata" ve "Bi hareketine bakar hayat" yazılı afişler uygun yerlere asılacak.

Çevirme ekipleri sürücülerle yüz yüze iletişim kuracak

Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak, işlemler en kısa sürede tamamlanacak. Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak, "yüz yüze iletişim" kurulacak.

Sürücüler, hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermeleri gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her 2 saatte bir 10 dakika mola verilerek, dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.

Kazaların yoğun olduğu ilk 20 güzergahta tedbirler üst seviyede olacak

Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği ilk 20 güzergahtaki tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak ve bu güzergahlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek. Resmi tatil süresince özellikle trafiğin yoğunlaşacağı (tatilin başlangıç ve bitiş) tarihler başta olmak üzere helikopter, dron ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinden azami şekilde yararlanılacak.

Uykusuz yolcu otobüs şoförleri araç dışına davet edilecek

Yolcu otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği 02.00-08.00 saatleri arasında, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla artması nedeniyle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilerek, gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak.

Ayrıca, otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilerek, yolcular otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları, şoförler ise taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları konularında bilgilendirilecek.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

Çocukların, cadde ve sokaklarda bulunabileceği göz önünde bulundurularak, taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliğini olumsuz etkileyen uygunsuz bekleme ve parklara izin verilmeyecek.

Yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçlar kaldırılacak. Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla hedef bölge ve saatlerde denetimler yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten men edilecek.

Araç trafiği ve yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı değerlendirilen şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda yaya güvenliği de sağlanacak.