Ramazan Bayramı namazı kılındı
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Camiye gelen cemaat Camide saf tutan cemaat Bayram namazının kılınması KARABÜK - Karabük'te Ramazan Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti.
Camiye gelen cemaat
Camide saf tutan cemaat
Bayram namazının kılınması KARABÜK - Karabük'te Ramazan Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti.
Safranbolu Merkez Camisine gelen cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.
Bayramlaşmada, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünel ile Niyazi Güneş ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı'da yerini aldı.
AA / Ahmet Özler - Güncel