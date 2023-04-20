Ramazan Bayramı mesajları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyazgül mesajında, bayramların birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günler olduğunu belirtti.

Bayramların kırgınlıkların ve küskünlüklerin giderilmesi için önemli fırsatlar olduğunu vurgulayan Beyazgül, mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerifin rahmet, mağfiret ve bereket ikliminden sonra yeni bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Ramazan'ın eğiten, şifa veren, tazeleyen günlerini yaşadık; sahurun bereketini, iftarın sevincini, mukabelenin huzurunu hep birlikte idrak ve eda ettik. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir. Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bu özel günler, aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsatlardır. Ramazan Bayramı vesilesiyle, annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız yanında; yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin, gönül coğrafyamızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramlarını can-ı gönülden tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize, alem-i İslam'a ve bütün insanlığa huzur, barış, sağlık ve merhamet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da İslam aleminin bayramını tebrik ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı, gönül coğrafyamızda bulunan tüm kardeşlerimize ve nerede olursa olsun tüm Müslümanlara sevgi halkası olarak yayacağımız bir gün olsun inşallah. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da milletimizin, ülkece zor günler yaşadığımız bu dönemlerde yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneğini bir kez daha sergilemesini görmekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Tüm dünyada sosyal devlet ilkesinin öneminin anlaşıldığı bir zaman diliminde hem devletimiz hem de bizler yerel yöneticiler olarak Ramazan ayında 'bir elin verdiğini ötekinin görmemesi' gerektiği anlayışıyla vatandaşlarımızın maddi ve manevi sıkıntılarıyla hemhal olmaya çalıştık. Çünkü inancımız, dinimiz ve hayat felsefemiz bunu gerektiriyor. Ramazan Bayramı'nın dayanışma ve yardımlaşmanın, birliğimizin ve dirliğimizin daha da perçinleşeceği bir gün olması temennisiyle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza bayramın huzur, güven, mutluluk ve sükunet getirmesini diliyorum."