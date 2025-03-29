Ramazan Bayramı İçin Tatlı Hazırlıkları Yoğunlaşıyor
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte birçok ülkede fırınlar, geleneksel bayram tatlıları ve kurabiyelerin hazırlığını artırdı. Bu tatlılar, bayram sofralarını süslüyor ve birlikte keyifle tüketiliyor.
KAHİRE, 29 Mart (Xinhua) -- Ramazan Bayramı yaklaşırken birçok ülkede fırınlar, geleneksel bayram tatlıları ve kurabiyelerin hazırlığını yoğunlaştırdı.
Bu özel tatlılar, bayram sofralarını süsleyen ve birlikte keyifle tüketilen lezzetler olarak öne çıkıyor.
Kurabiyelerde en çok kullanılan malzemeleri arasında Antep fıstığı, ceviz ve hurma başı çekiyor. Bunlara ek olarak badem ve incir gibi geleneksel lezzetler de sıklıkla tercih ediliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel