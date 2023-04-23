RAMAZAN BAYRAMI ETKİNLİKLERİNDE YÜZLERCE ÇOCUĞA OYUNCAK DAĞITILDI

OSMANİYE Belediyesi tarafından, Ramazan Bayramı'nda depremzede çocukla özel etkinlikler düzenlendi. Müzikli yarışmalarla doğasıya eğlenen çocuklar, sunulan animasyon gösterileriyle unutulmaz bir gün yaşadı. Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından afetzede çocuklara yönelik Ramazan Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Deprem felaketinde en çok etkilenen Esenevler Mahallesi'nde kurulan çadır kentte konuşlanan TIR'da, çocukların eğlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Animasyon ekibi, müzikli yarışmalar düzenleyerek miniklerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladılar.

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Programa eşi Nihal Kara ile birlikte katılan Belediye Başkanı Kadir Kara, çocuklara oyuncak hediye etti. Başkan Kadir Kara, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını ifade ederek, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem afetinde, bizlerde çok büyük bir zarar ve çok büyük bir etkilenme yaşadık. Devletimiz güçlüdür, devletimiz her türlü imkanlarıyla sizlerin yanındadır. Sizlerle birlikteyiz, sizlerle beraberiz, sonuna kadarda sizlerle birlikte bu mücadeleyi yapacağız. Bayramınız mübarek olsun"dedi.

Başkan Kadir Kara, konuşmasının sonunda, Osmaniye'ye yardım için afetin zor şartlarında her türlü engelleri aşarak gelip, katkı sağlayan diğer illerdeki belediyelere ve bütün kurumlara teşekkür etti. (DHA)