Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde dönüş yoğunluğu
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Geri dönüş yolculukları sırasında trafik akışında aksamalar meydana geldi.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu sürüyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde, gün boyu akıcı hafif yoğun şeklinde ilerleyen trafik, akşam saatlerinde tamamen yoğunlaştı. Yolun İstanbul yönünde ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Ankara istikametinde ise trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.
