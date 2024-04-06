Ramazan Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ramazan Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Polis ekipleri, kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.
Sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde artarken kavşaklarda önlem alan ekipler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama olurken bazı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.