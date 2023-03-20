Ramazan ayının teması 'ramazan ve dayanışma'DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl ramazan ayının temasının afet ve felaketlerde toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla 'ramazan ve dayanışma' olarak belirlendiğini söyledi.

Ramazan ayının teması 'ramazan ve dayanışma'

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl ramazan ayının temasının afet ve felaketlerde toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla 'ramazan ve dayanışma' olarak belirlendiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet'in ramazan ayı faaliyetlerinin tanıtımını yaptı. Erbaş, 'ramazan ve dayanışma' teması doğrultusunda ramazan ayı boyunca ülkenin tamamında ve özellikle deprem bölgesinde manevi destek hizmetleri ve özel irşat programları icra edileceğini belirtti. Erbaş, "İrşat faaliyetlerimizde 'ramazan ve dayanışma' konusu kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Tüm camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacaktır. Aynı şekilde vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca her gün Diyanet televizyonumuzda okunacak mukabeleleri takip edebilecektir. Vatandaşlarımızın Kur'an-ı Kerim'in içeriği hakkındaki bilgisini artırmak için müftülüklerce uygun görülen camilerimizde tefsirli mukabele programları yapılacaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile 'Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin, Beklenen Sensin' temasıyla yürüttüğü proje kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağına işaret eden Erbaş, özellikle deprem bölgesindeki 11 ilde iftar ve sahur sofralarına daha çok ağırlık verileceğini söyledi. TDV eliyle gerçekleştirilecek yardımlara değinen Erbaş, "Bu ramazanda ilk etapta 100 bin gıda kolisi, 100 bin hijyen paketi, 150 bin alışveriş yardım kartı, bir milyon iftar, sahur ikramı ve 50 bin bayramlık kıyafet dağıtarak 2,5 milyondan fazla insanımıza yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Vakfımız kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız, ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, alışveriş kartı, gıda paketi, hijyen paketi, iftar, sahur ve bayramlık bağışlarını 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden yapabileceği gibi il ve ilçe müftülüklerimiz, TDV şubelerimiz ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabilecektir. Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 'FİTRE' veya 'FİDYE' yazıp 2177'e SMS göndererek bağışta bulunabilecektir. 1 SMS ücreti, 1 fitre veya fidye bedeli olan 70 TL'dir" dedi.

Görüntü dökümü:

- Ali Erbaş'ın konuşması

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Haber: Oğuzhan SARI/ ANKARA,