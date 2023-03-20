Ramazan ayının teması 'ramazan ve dayanışma'
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Ramazan ayının teması 'ramazan ve dayanışma'DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl ramazan ayının temasının afet ve felaketlerde toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla 'ramazan ve dayanışma' olarak belirlendiğini söyledi.
Ramazan ayının teması 'ramazan ve dayanışma'
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl ramazan ayının temasının afet ve felaketlerde toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla 'ramazan ve dayanışma' olarak belirlendiğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet'in ramazan ayı faaliyetlerinin tanıtımını yaptı. Erbaş, 'ramazan ve dayanışma' teması doğrultusunda ramazan ayı boyunca ülkenin tamamında ve özellikle deprem bölgesinde manevi destek hizmetleri ve özel irşat programları icra edileceğini belirtti. Erbaş, "İrşat faaliyetlerimizde 'ramazan ve dayanışma' konusu kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Tüm camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacaktır. Aynı şekilde vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca her gün Diyanet televizyonumuzda okunacak mukabeleleri takip edebilecektir. Vatandaşlarımızın Kur'an-ı Kerim'in içeriği hakkındaki bilgisini artırmak için müftülüklerce uygun görülen camilerimizde tefsirli mukabele programları yapılacaktır" dedi.'ALO 190 HATTI, HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET VERECEK'Erbaş, müftülüklerce uygun görülen cami ve mescitlerde hatimle teravih namazı kılınmasına bu yıl da devam edileceğini söyledi. Ramazan boyunca vatandaşları bilgilendirmek için faaliyetler yürütüleceğini aktaran Erbaş, "'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı', ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Ramazan ayı münasebetiyle indirimli kitap kampanyası düzenlenecektir. Başkanlığımız tarafından hazırlanan 'ramazan ve dayanışma' temalı kitap, dergi ve diğer basılı, görsel ve sesli materyallerin bulunduğu ramazan ayına özel web sitesi 'ramazan.diyanet.gov.tr' milletimizin hizmetinde olacaktır. Diyanet Tv, Diyanet Radyo, Diyanet Kur'an Radyo ve Diyanet Risalet radyolarımızda iftar ve sahur programları yapılacaktır. Ayrıca hocalarımız, camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, konferans salonlarında, yerel tv, radyo kanallarında ve internet mecralarında da programlar yapacaktır" ifadelerini kullandı.'HURAFELERDEN, AJİTASYONDAN UZAK DURULMALI'Ramazan ayında dini programların yoğun bir şekilde yapıldığına değinen Erbaş, bu tür programlarda zaman zaman dini duyguların istismar ve beklentilerin suistimal edildiğine dikkat çekerek, "Millet olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerde yapılacak yayınlara, konuşulacak konulara özel bir hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir. Yapılan programlar, insanımızın doğru bilgiyle buluşmasına hizmet etmelidir; aydınlatıcı, birleştirici ve yapıcı olmalıdır. Hurafelerden, ajitasyondan ve dışlayıcı tavırlardan kesinlikle uzak durulmalıdır. Özellikle bireysel ve toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyen, yaraların sarılmasına ve acıların teskin edilmesine katkısı olmayan her türlü tutum ve davranıştan özenle kaçınılmalıdır" açıklamasında bulundu.'DEPREM BÖLGESİNDEKİ SOFRALARA AĞIRLIK VERİLECEK'
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile 'Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin, Beklenen Sensin' temasıyla yürüttüğü proje kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağına işaret eden Erbaş, özellikle deprem bölgesindeki 11 ilde iftar ve sahur sofralarına daha çok ağırlık verileceğini söyledi. TDV eliyle gerçekleştirilecek yardımlara değinen Erbaş, "Bu ramazanda ilk etapta 100 bin gıda kolisi, 100 bin hijyen paketi, 150 bin alışveriş yardım kartı, bir milyon iftar, sahur ikramı ve 50 bin bayramlık kıyafet dağıtarak 2,5 milyondan fazla insanımıza yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Vakfımız kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız, ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, alışveriş kartı, gıda paketi, hijyen paketi, iftar, sahur ve bayramlık bağışlarını 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden yapabileceği gibi il ve ilçe müftülüklerimiz, TDV şubelerimiz ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabilecektir. Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 'FİTRE' veya 'FİDYE' yazıp 2177'e SMS göndererek bağışta bulunabilecektir. 1 SMS ücreti, 1 fitre veya fidye bedeli olan 70 TL'dir" dedi.
Görüntü dökümü:
- Ali Erbaş'ın konuşması
- Genel ve detay
Haber: Oğuzhan SARI/ ANKARA,