- Ramazan ayının son cumasında 160 bin kişi Mescid-i Aksa'da toplandı

KUDÜS - Filistin'de Ramazan ayının son cuma namazını 160 bin kişi, Mescid-i Aksa'da birlikte kıldı.

Filistin'de Ramazan ayının gelişiyle son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Mescid-Aksa'ya akın etti. İsrail güçlerinin tüm önlemleri ve engellerine rağmen Mescid-i Aksa'da toplanan 160 bin Filistinli, cuma namazını birlikte kıldı. Namazın sona ermesinin ardından binlerce kişi meydanda toplandı.