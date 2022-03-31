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Ramazan ayının ilk teravihi yarın kılınacak

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Ramazan ayının ilk teravihi yarın kılınacak

Ramazan ayının ilk teravihi yarın ülke genelinde camilerde cemaatle kılınacak.

KIRKLARELİ (AA) - Ramazan ayının ilk teravihi yarın ülke genelinde camilerde cemaatle kılınacak.

Trakya'da ramazanın birinci günü ilk teravih Tekirdağ'da saat 21.03'te eda edilecek.

Kırklareli'nde saat 21.06'da, Edirne'de ise 21.08'da kılınacak.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, yaptığı yazılı açıklamada, son iki yıldır Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde teravih namazlarının kılınamadığını anımsattı.

Bu yıl yeni tedbirlerle birlikte vakit namazları gibi teravihlerin de normal saf düzeninde camilerde cemaatle eda edileceğini bildiren Yığman, vatandaşları teravih namazlarına davet etti.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Haberler

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