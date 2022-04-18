Ramazan ayının aranan tatlısı 'Cennet çamuru' - Haberler

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Ramazan ayının aranan tatlısı 'Cennet çamuru'

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ramazan ayının aranan tatlısı 'Cennet çamuru'

Fıstık ve kaymağın aynı lezzette buluştuğu cennet çamuru, Kilis'te Ramazan ayında en çok tüketilen tatlıların başında geliyor.

Fıstık ve kaymağın aynı lezzette buluştuğu cennet çamuru, Kilis'te Ramazan ayında en çok tüketilen tatlıların başında geliyor.

Tescillenen Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye'nin en çok beğenilen tatlıları arasında yer alıyor. Ramazan ayında ise iftar sofralarının aranılan tatlısı oluyor. Cennet çamuru ve kaymaklı kırma künefe isimleriyle bilinen tatlı, tescil edilerek coğrafi işaret de aldı. Ramazan ayında yoğun mesai yapan tatlı ustalarının özenle hazırladığı cennet çamuru sadece Kilis ve bölgeden değil Türkiye'nin her tarafından yoğun talep alıyor.

Baklavacı Erdinç Toprak, "Kilis yöresine ait tescilli bir tatlılıdır. Yılın her mevsiminde tüketiliyor. Ramazan'da işlerimiz arttı. Kırma künefeyle yapılıyor, içerisine tereyağ, toz ve sıvı şeker, pudra şekeri konuyor. İl dışına da hızlı kargo ile şoklayarak gönderiyoruz. Cennet çamurunun kilosu 120 TL'den satıyoruz" dedi.

CENNET ÇAMURU TATLISININ HAZIRLANIŞI

Çiğ kadayıfın yağla yumuşatıldıktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek ısıtılıyor. Daha sonra tepsiye toz şeker ilave edildikten sonra yaklaşık 20 dakika pişirildikten sonra hafif karıştırarak şerbet ve bol fıstık dökülüyor. Üzerine tarçın ve kaymak koyduktan sonra fıstık ekleyerek servise hazır hale getiriliyor. Cennet çamuru tatlısında bol fıstık, tereyağ, toz ve sıvı şeker, pudra şekeri ve tarçın kullanılıyor.

(Mehmet Ali Dağ/ İHA)

Ramazan ayının aranan tatlısı 'Cennet çamuru'

Ramazan ayının aranan tatlısı 'Cennet çamuru'

Ramazan ayının aranan tatlısı 'Cennet çamuru'

Ramazan ayının aranan tatlısı 'Cennet çamuru'

Ramazan ayının aranan tatlısı 'Cennet çamuru'

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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