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Ramazan ayını ateş ederek karşılayanlar yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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Ramazan ayını ateş ederek karşılayanlar yakalandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Ramazan ayının başlamasını silahla karşılayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda iki kişi yakalanırken, olayda kullanılan silahlara ve mermilere el konuldu.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Ramazan ayının başlamasını silahla karşılayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda iki kişi yakalanırken, olayda kullanılan silahlara ve mermilere el konuldu.

Kocaeli Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ramazan ayının başlamasını silahla karşılayanlara yönelik operasyon düzenledi. Kentin birçok noktasında şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 7 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Öte yandan iki kişi hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gerekçesiyle adli işlem yapıldı.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Kartepe, Kocaeli, Güncel, Haberler

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