Ramazan ayında sosyal medya kullanımı artıyor

Doç. Dr. Selman Tunay Kamer: "Diğer zamanlara göre yüzde 40'a varan daha fazla kullanım olduğunu ortaya koyan çalışmalar var"

KASTAMONU Yapılan araştırmalara göre Ramazan ayında sosyal medya kullanımında yaklaşık yüzde 40 artışın olduğunu söyleyen Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, "Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerine yakın dönemlerde normal sosyal medya kullanımının diğer zamanlara göre yüzde 40'a varan daha fazla kullanım olduğunu ortaya koyan çalışmalar var" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, sosyal medyanın Ramazan ayında kullanımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya uygulamalarının Ramazan ayıyla birlikte kullanımında artış gözlemlendiğini belirten Kamer, bağımlılık yapan uygulamalarda küfür ve argo kullanımı, şiddet, cinsellik, çıplaklık, uyuşturucuya teşvik, siber zorbalık ve cinsel istismar gibi nefret söylemlerinin de Ramazan ayıyla birlikte ciddi oranda azalma olduğunun gözlemlendiğini belirtti. Ramazan ayında sosyal medya kullanımının arttığında dikkat çeken Kamer, kullanıcıların Ramazan ayında sosyal medya kullanımının günah olup olmadığı konusunda araştırma yapmaya başladığını başladığını kaydetti.

"Sosyal medya platformları ile dizi ve film platformları ve dijital oyunları kullanıyoruz"

Vatandaşların Ramazan ayı ile birlikte dijital cihazları daha yoğun bir şekilde kullandıklarını ifade eden Kamer, "En çok 4 uygulama karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi sosyal medya platformları, bir diğeri dizi ve film platformları, bir diğeri dijital oyunlar, son olarak ta arama motorları yoğun olarak kullanılıyor. Özellikle boş zamanlarımızı değerlendirmek, iftar ve sahur saatlerine yakın zamanlarda bu platformlar daha yoğun şekilde kullanılıyor. Bazen eğlenme amacıyla da bu sosyal medya mecralarının kullanıldığını gözlemliyoruz. Diğer taraftan bakıldığında da bilgi seviyemizi arttırmak amacıyla da bu platformları kullanıyoruz. Şimdi bu çerçevede bakıldığında özellikle iftar ve sahur saatleri ne zaman, Bayram namazı saat kaçta kılınacak veya fitre veya zekat hesaplama gibi bir takım araçların da Ramazan ayında kullanıldığını görüyoruz. Sosyal medya uygulamalarına baktığımızda genelde bazı sosyal medya platformların nefret söylemlerinin yoğun bir şekilde içerdiğini gözlemliyoruz. Ama Ramazan ayına gelindiğinde nefret söylemleriyle ilgili paylaşımların giderek azaldığını, bunun yerine daha yapıcı, daha güzel, duaların daha fazla olduğu, duaların görsellerle birleştirildiği paylaşımların yoğun bir şekilde yapıldığını gözlemliyoruz" dedi.

'Ramazan ayında sosyal medya platformlarının kullanımı yüzde 40 arttı'

Ramazan ayında sadece Türkiye'de değil tüm Müslüman ülkelerde sosyal medya platformları ile dijital oyun gibi mecraların kullanımının arttığını söyleyen Tamer, "Diğer açıdan bakıldığında özellikle saymış olduğumuz dijital oyunlar, dizi ve film platformları, sosyal medya uygulamaları ve arama motorlarının kullanımı sadece ülkemizde gerçekleşmiyor. Ramazan ayında tüm Müslüman ülkelerde bu dört platformun yoğun bir şekilde kullanıldığını yapılan araştırmalarda gösteriyor. Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerine yakın dönemlerde normal sosyal medya kullanımının diğer zamanlara göre yüzde 40'a varan daha fazla kullanımı olduğunu ortaya koyan çalışmalar var. Bu da bize insanların özellikle iftar veya sahur saatlerine yakın vakitlerini doldurmak amacıyla eğlence veya vaktini biraz daha verimli geçirebilmesi düşüncesiyle de sosyal medya platformlarını kullanıyorlar. Şimdi burada belki de Ramazan ayında orucun faziletleri ya da orucun farzının tam anlamıyla yerine getirebilmesi noktasında bazen gündeme gelen konular var. Bu sosyal medya platformların da bazen zamanı boşa geçirmenin Ramazan ayında mantıklı mı tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Şu anda sosyal medyada yoğun bir şekilde bu da tartışılıyor. Ramazan ayında sosyal medyayı kullanarak vaktimizi boşa mı geçiriyoruz. Bunun günah olup olmadığıyla ilgili ciddi tartışmalar sosyal medyada karşımıza çıkıyor" diye konuştu.