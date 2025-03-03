Ramazan Ayında Batı Şeria'da Pazar Hareketliliği ve Yardımlar
İsrail'in saldırılarını artırdığı Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerinde Ramazan'ın gelişiyle market ve pazarlarda hareketlilik gözlemleniyor. Tulkerim'de yerinden edilmiş insanlar için ücretsiz yemekler hazırlanıyor.
BATI ŞERİA, 3 Mart (Xinhua) -- İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerinde Ramazan'ın gelişiyle birlikte market ve pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.
Öte yandan Tulkerim kentinde Ramazan ayının ilk gününde yerinden edilmiş insanlar için ücretsiz yemekler hazırlandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel