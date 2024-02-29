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Ramazan Ayı Öncesi Zincir Marketlerde Denetim Gerçekleştirildi

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Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Denetimlerde ürün fiyatları, etiketler ve fiyat değişimleri kontrol edildi. Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere idari para cezası uygulanacak.

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Görevliler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceledi.

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi.

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Edirne'de, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kent merkezi ve ilçelerdeki zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da da ekipler zincir marketlerde denetim yaptı.

Trakya'da denetimlerin sıklaştırıldığı ve ramazan ayında da devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Tekirdağ Edirne Ekonomi Güncel Haberler

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