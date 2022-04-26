RAMAZAN AYI'NDA KAN STOĞU DÜŞMEDİ, BAĞIŞ NOKTALARI İFTAR SONRASI DA AÇIK

TÜRK Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da Ramazan Ayı dolayısıyla her yıl bir miktar düşen kan stoğunun bu yıl iyi düzeyde olduğunu belirterek, oruç tutan vatandaşlar için Kızılay kan bağış noktalarının iftar sonrasında da açık olduğunu söyledi.

Her yıl Ramazan Ayı ve pandeminin de etkisi ile kan bağışlarında aşağı yönlü bir kırılma olduğunu hatırlatan Ramazan Saygılı, bu yıl bağışçıların destekleri ile Ramazan Ayı'nı Türkiye çapında olduğu gibi Adana'da da iyi bir stok ile karşıladıklarını kaydetti. Bu stoğun hastanelerdeki ihtiyaç sahiplerinin yarasına merhem olmaya devam ettiğini ancak kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan Saygılı, Her bir bağışçımızın duyarlı olması, bağışlarını ötelememesi konusunda da hassasiyet rica ediyoruz. Çünkü canlı bir süreç yönetiyoruz. Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin bütün hastanelerinde şifa bekleyen vatandaşlarımızın yarasına merhem olmak için bizim 7 gün 24 saat esasına göre kan bağışları alıp hastanelere ulaştırıyor olmamız lazım. Beyaz kan da olmazsa olmazımız. Çünkü onkoloji hastalarımızın buna çok ciddi şekilde ihtiyacı var. Duyarlı dostlarımız beyaz kan bağışlarını düzenli şekilde yapıyorlar ama bizim o konuda da hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Buraya geldiklerinde 15 dakikalarını, beyaz kan için 45 dakikalarını ayırarak bilmediği ve tanımadığı insanların yarasına dokunmaya çağırıyoruz dedi.

YIL BOYUNCA 3 MİLYON ÜNİTE KANA İHTİYAÇ OLUYOR

Türkiye'nin yıl boyunca 3 milyon küsür ünite kan ihtiyacı olduğunu vurgulayan Saygılı, Ramazan Ayı boyunca oruç tutan vatandaşlar için iftar sonrasında da kan bağış noktalarının açık olduğunu duyurdu. Saygılı, Ramazan Ayı'nda kan bağışı bir miktar düşüyor ama biz bağışçılarımızın iftar sonrasında bağış yapabilmeleri için Kızılay noktalarımızı açıyoruz. İftar sonrası rahatça gelip, eşiyle, çocuğuyla bağış yapan hemşehrilerimiz oluyor. Her bir yurttaşımızı kan bağışı için gün içinde beklediğimiz gibi iftar sonrasında da bekleyerek iyiliği bulaştırmaya davet ediyoruz. Diyanet'in fetvasına göre kan bağışı orucu bozmuyor. Dolayısıyla kendini iyi hisseden dostlarımız oruç tuttuğu süreç içerisinde de kan bağışı yapabilir diye konuştu.

46'NCI BAĞIŞINI YAPTI

Kızılay kan bağış noktasına gelerek 46'ncı bağışını yapan Kemal Özbarut (54) da, 13 yıldır sürekli olarak kan bağışında bulunuyorum. Bu şekilde insanlara en büyük iyiliği yapıyorum. Ayrıca sağlığıma da iyi geliyor. Kan vermediğim zamanlar tansiyon sorunu yaşıyorum. Herkesi kan bağışına davet ediyorum dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel