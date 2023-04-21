Ramazan ayı için görevlendirilen Türk hafızlar, Bosna Hersek'ten güzel anılarla ayrıldı

Ramazan ayı boyunca Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te görev yapan Türk hafızlar, güzel anılarla yurda döndü.

Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen hafızlar, ülkedeki görevlerini sonlandırarak başkent Saraybosna'daki havalimanından Türkiye'ye hareket etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrasya Ülkeleri Daire Başkanlığında Uzman Yardımcısı olan Cebrail Küllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 hafızla ramazanı Bosna Hersek'te geçirdiklerini ifade ederek "Bosna Hersek'in farklı bölgelerinde ramazan ayı boyunca hafız arkadaşlarımız mukabele okudu, teravih namazı kıldırdı ve Müslüman kardeşlerimizin sevinçlerine ortak oldu, iftar sofralarını paylaştı." dedi.

Ramazanın manevi atmosferini Bosna Hersek'te geçirmiş olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Küllü, "Ramazan Bayramı'nı da bugün Bosna Hersek'teki kardeşlerimizle karşıladık." diye konuştu.

Küllü, Diyanet İşleri Başkanlığının, Bosna Hersek İslam Birliği işbirliğinde ramazan faaliyetleri yürüttüğünü dile getirerek karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi için her yıl yapılan bu tarz çalışmaların gelecek dönemde de devam etmesi temennisinde bulundu.

Bosna Hersek'in başta Travnik olmak üzere 6 şehrinde görev yapan hafız Mehmet Aydoğdu, okulları ziyaret edip öğrencileri Türkiye hakkında bilgilendirdiğini söyleyerek "Yaklaşık 28 ayrı köydeki camilerde namaz kıldırdım. Toplam 56 camide ramazan faaliyetlerine katıldım." dedi.

Ramazanı dolu dolu geçirdiklerini anlatan Aydoğdu, Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.