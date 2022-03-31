Ramazan ayı hazırlıkları (1)

Gazze'deki çarşı pazardan detay görüntüler

Gazzeli esnaf Ahmet Ebu Sureyya ile röportaj GAZZE - Gazze esnafı, abluka nedeniyle durgun olan piyasanın Ramazan ayında hareketlenmesini umut ediyor. Ramazan hazırlıklarını tamamlayan Gazze esnafı müşterilerini bekliyor.