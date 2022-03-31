Ramazan ayı hazırlıkları (1) - Haberler

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Ramazan ayı hazırlıkları (1)

AA - Güncel
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Gazze'deki çarşı pazardan detay görüntüler Gazzeli esnaf Ahmet Ebu Sureyya ile röportaj GAZZE - Gazze esnafı, abluka nedeniyle durgun olan piyasanın Ramazan ayında hareketlenmesini umut ediyor.

Gazze'deki çarşı pazardan detay görüntüler

Gazzeli esnaf Ahmet Ebu Sureyya ile röportaj GAZZE - Gazze esnafı, abluka nedeniyle durgun olan piyasanın Ramazan ayında hareketlenmesini umut ediyor. Ramazan hazırlıklarını tamamlayan Gazze esnafı müşterilerini bekliyor.

Ramazan ayı hazırlıkları (1)

Ramazan ayı hazırlıkları (1)

Ramazan ayı hazırlıkları (1)

AA / Güncel

Röportaj, Esnaf, Gazze, Güncel, Haberler

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