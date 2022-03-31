Ramazan ayı hazırlıkları (1)
AA - Güncel
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Gazze'deki çarşı pazardan detay görüntüler Gazzeli esnaf Ahmet Ebu Sureyya ile röportaj GAZZE - Gazze esnafı, abluka nedeniyle durgun olan piyasanın Ramazan ayında hareketlenmesini umut ediyor.
Gazze'deki çarşı pazardan detay görüntüler
Gazzeli esnaf Ahmet Ebu Sureyya ile röportaj GAZZE - Gazze esnafı, abluka nedeniyle durgun olan piyasanın Ramazan ayında hareketlenmesini umut ediyor. Ramazan hazırlıklarını tamamlayan Gazze esnafı müşterilerini bekliyor.